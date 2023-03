Leclerc tien plekken teruggezet bij Grote Prijs van Saudi-Arabië

Charles Leclerc heeft voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië een gridstraf gekregen. De coureur van Ferrari wordt tijdens de tweede race van het jaar na de kwalificatie tien plekken teruggezet.

De 25-jarige Monegask heeft al voor de tweede keer de zogenoemde control electronics van zijn motor moeten vervangen, wat resulteert in een straf.

Leclerc wist tijdens de eerste race van het seizoen, in Bahrein, de finish niet te halen en heeft zodoende al 25 punten achterstand op Max Verstappen, die het seizoen inluidde met winst.

Het uitvallen van Leclerc kwam volgens Ferrari door een verlies van power, wat werd veroorzaakt door de control electronics. “Helaas was het twee keer de control electronics-box en het was een kwaal waar we in het verleden nooit te maken mee hebben gehad”, zei teambaas Fred Vasseur.

“Ik hoop dat we het nu onder controle hebben. We hebben het uitvoerig geanalyseerd, maar helaas moeten we de straf in Djedda voor lief nemen.”

Leclerc eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Formule 1. Hij won toen drie races.

De race begint zondag om 18.00 uur. De kwalificatie is zaterdag.