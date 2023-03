Swiatek op koers voor tweede titel tennistoernooi Indian Wells

De Poolse Iga Swiatek heeft ten koste van de Britse Emma Raducanu de kwartfinales bereikt op het toernooi van Indian Wells. Swiatek, de nummer 1 van de wereld, kan de tweede tennisster worden die erin slaagt haar titel op het prestigieuze toernooi in Californië te prolongeren. Eerder deed alleen de Tsjechisch/Amerikaanse Martina Navratilova dat in 1991.

Swiatek had het alleen in het begin van de partij moeilijk met Raducanu, de 20-jarige Britse die in 2021 verraste met winst op de US Open. De Poolse treft in de kwartfinales de Roemeense Sorana Cirstea.

Aryna Sabalenka, als tweede geplaatst in Indian Wells, moest een set afstaan aan de Tsjechische Barbora Krejcikova. De Belarussische redde het wel, mede dankzij elf aces. De setstanden waren 6-3 2-6 6-4. Sabalenka neemt het in de strijd om een plaats bij de laatste vier op tegen de Amerikaanse Coco Gauff, die maandag 19 werd en een dag later te sterk was voor de Zweedse Rebecca Peterson: 6-3 1-6 6-4.