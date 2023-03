Tennisser Alcaraz kwartfinalist Indian Wells na opgave Draper

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft de kwartfinales bereikt op het toernooi van Indian Wells. De nummer 1 van de plaatsingslijst zag zijn tegenstander in de vierde ronde, de Brit Jack Draper, opgeven met een blessure. Alcaraz leidde op dat moment met 6-2 en 2-0.

Draper had al een fysio de baan op laten komen maar hield het na 46 minuten voor gezien. “Dit is niet de manier waarop je een partij wilt winnen. Ik hoop dat Jack snel weer herstelt”, zei de 19-jarige Alcaraz, die op het toernooi in Californië de leiding op de wereldranglijst kan heroveren op Novak Djokovic. De Serviër ontbreekt in Indian Wells omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona en daardoor de Verenigde Staten niet inkomt.

De volgende tegenstander van Alcaraz is de als achtste geplaatste Canadees Felix Auger-Aliassime, die in drie sets te sterk was voor de Amerikaan Tommy Paul: 3-6 6-3 7-6 (6).

Daniil Medvedev overwon klachten aan zijn enkel halverwege zijn partij tegen de Duitser Alexander Zverev. De Rus, als vijfde geplaatst, ging in de tweede set onderuit, gevolgd door een langdurige behandeling waarbij de gekwetste voet werd ingepakt. Hij had ook nog de eerste set verloren en een nederlaag leek onafwendbaar. Maar Medvedev hervond zijn ritme en bereikte na drie set alsnog de kwartfinales: 6-7 (5) 7-6 (5) 7-5. “Ik denk dat een scan moet uitwijzen of ik hier nog kan spelen”, zei de Rus, die nu de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina treft.