Nederlandse hockeyers naar eerste plaats wereldranglijst

De Nederlandse hockeyers zijn de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst van de internationale federatie FIH. Oranje heeft 2848,29 punten. Het verschil met olympisch kampioen België is klein.

De Belgen, verliezend finalist bij het WK in januari in India, staan tweede met 2845,82. De nieuwe wereldkampioen Duitsland is de nummer 3 met 2752,12 punten. Nederland won bij het WK brons en pakte vorig jaar de eindzege in de FIH Pro League.

Verschillende landen in de top van de ranglijst hebben de afgelopen weken gespeeld en daarbij punten gewonnen of verloren. Nederland kwam niet in actie en heeft de punten behouden. Oranje kwam zo aan kop van de wereldranglijst te staan. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee speelt in juni weer in de Pro League.

Bij de vrouwen zijn de Nederlandse hockeysters ook lijstaanvoerder. De regerend olympisch en wereldkampioen heeft 3199,16 punten. Argentinië volgt met 2640,35.