Zeilster Bouwmeester neemt leiding op voorlaatste dag EK Ilca 6

Zeilster Marit Bouwmeester heeft op de voorlaatste dag van het EK zeilen in de Ilca 6-klasse de leiding genomen. De Friezin won voor de kust van het Italiaanse Andora race 7, maar werd laatste in race 8. Het leverde genoeg punten op om de Griekse Vasileia Karachaliou te passeren. De Belgische Emma Plasschaert klom naar de tweede plaats. Karachaliou is nu derde.

Vrijdag staan de laatste drie races op het programma in de gold fleet. In een Ilca-kampioenschap is geen sprake van een medalrace.

Bouwmeester had een dag van uitersten. “Letterlijk. Ik finish als eerste en als laatste. Dus de eerste was supergoed en in de tweede race deed ik eigenlijk alles fout wat ik fout kon doen”, vertelde ze na een dag met matige aanlandige wind. “Het is lekker dat het allemaal in één race gebeurde. Hopelijk zijn er morgen weer drie races.”

Maxime Jonker werd achtereenvolgens derde en dertiende en is voorlopig vijfde.

Duko Bos herstelde zich bij de mannen in de Ilca 7-klasse en klom dankzij de negende plaats in de enige race van de dag naar de derde plaats in het klassement. “Ik ben heel tevreden met mijn resultaten. Het plan voor de slotdag is gewoon op mezelf te focussen. Meer in de aanval, vooraan beginnen en het dan afmaken.”