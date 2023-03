Nederlandse bond zet boksster die toch aan WK meedoet uit TeamNL

De Nederlandse boksbond (NBB) heeft boksster Megan de Cler uit de nationale ploeg gezet. De Cler doet op dit moment toch mee aan de WK in New Delhi, terwijl Nederland dat toernooi boycot.

“Het is heel spijtig dat een 19-jarige boksster zich tot inzet maakt van een politiek steekspel”, zegt voorzitter Boris van der Vorst. “We willen onze boksers niet blootstellen aan evenementen die in strijd zijn met alles wat het IOC heeft aangegeven. Haar aanwezigheid op dit WK is een zware inbreuk op de afspraken.”

De NBB maakte vorige maand bekend dat Nederlandse boksers voorlopig evenementen mijden die door de internationale boksbond IBA worden georganiseerd. Eerder besloten onder meer Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Ierland en Canada al om IBA-toernooien te boycotten, omdat de internationale federatie sinds enkele maanden weer boksers uit Rusland en Belarus onder eigen vlag laat meedoen. De IBA gaat daarmee in tegen de regels die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vorig jaar opstelde nadat het Russische leger Oekraïne was binnengevallen.