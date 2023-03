Verstappen ook in tweede training in Saudi-Arabië de snelste

Max Verstappen heeft ook in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië de beste tijd neergezet. Tijdens de avondsessie op het circuit van Jeddah ging de snelste ronde van de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 in 1.29,603. Daarmee was Verstappen iets sneller dan tijdens de eerste training (1.29,617).

De verschillen in de top 10 waren wel een stuk kleiner dan in de eerste sessie. De Spanjaard Fernando Alonso eindigde in de Aston Martin als tweede, op iets meer dan twee tienden van een seconde. Sergio Pérez klokte de derde tijd. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen gaf bijna drie tienden van een seconde toe. Pérez was in de eerste training tweede geworden, met bijna een halve seconde achterstand op de Nederlander.

Nyck de Vries werd dertiende in de eerste training en eindigde in de tweede op de zeventiende plaats. De 28-jarige coureur van AlphaTauri was ruim 1,3 seconde langzamer dan Verstappen in de Red Bull. De Vries zat niet ver achter zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda.

De Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly eindigden respectievelijk als vierde en zesde. De Fransen waren aanzienlijk sneller dan de Ferrari-coureurs Charles Leclerc (negende) en Carlos Sainz (tiende). Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam niet verder dan de elfde plaats. De 38-jarige Brit gaf in zijn Mercedes bijna een seconde toe op Verstappen. Teamgenoot George Russell deed het aanzienlijk beter. Hij klokte de vijfde tijd en zat minder dan een halve seconde achter de Nederlander, die twee weken geleden op dominante wijze de openingsrace van het seizoen in Bahrein won.

Verstappen schreef vorig jaar de GP van Saudi-Arabië op zijn naam na een fel gevecht met Leclerc. In 2021 werd hij tweede achter Hamilton.

Zaterdag om 14.30 uur begint de laatste vrije training, die een uur duurt. Om 18.00 uur staat de kwalificatie op het programma voor de race van zondag, die dan op hetzelfde tijdstip van start gaat.