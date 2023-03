Verstappen voelt zich na paar ‘zware dagen’ weer goed

Max Verstappen heeft naar eigen zeggen een paar “zware dagen” achter de rug. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest zijn reis naar Saudi-Arabië uitstellen vanwege buikgriep. “Ik voel me nu een stuk beter na een paar zware dagen waarin ik ziek was. Niet fijn, maar ik voel me nu weer goed”, zei Verstappen na de eerste trainingsdag op het circuit van Jeddah.

De Nederlandse kopman van Red Bull ontbrak donderdag op het circuit, toen de coureurs daar mediaverplichtingen hadden. Verstappen moest vanwege maagklachten zijn vlucht een dag uitstellen.

De 25-jarige coureur toonde vrijdag achter het stuur aan dat hij hersteld is. Verstappen was zowel in de eerste als tweede vrije training de snelste coureur. “Het ging op de baan om finetunen. We kunnen terugkijken op een positieve dag, al zijn er nog wel wat dingen die we beter kunnen doen. In de lange runs lijkt iedereen dicht bij elkaar te zitten. Het wordt hier zeker niet zoals in Bahrein”, zo doelde Verstappen op de openingsrace van twee weken geleden, waarin hij vanaf poleposition op zeer dominante wijze naar de winst reed. Zijn teamgenoot Sergio Pérez maakte het feest van Red Bull toen compleet door als tweede te finishen.

Zaterdag staat de kwalificatie voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië op het programma. De race begint zondag om 18.00 uur.