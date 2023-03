Wielrenner Van der Poel zorgeloos aan de start van Milaan-Sanremo

Wielrenner Mathieu van der Poel staat zaterdag zorgeloos aan de start van Milaan-Sanremo. Ondanks een paar mindere weken ziet de 28-jarige Nederlander genoeg kansen om de eerste klassieker van het seizoen te winnen. “Je hoeft er niet de beste te zijn om er te scoren”, weet de renner van Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel stond de laatste twee jaar in de top 5 van de Italiaanse wielerkoers. Met name de derde plaats van 2022 was opmerkelijk, nadat hij lang buitenspel had gestaan vanwege rugproblemen. “Dat is het beste bewijs dat je voor deze koers niet de topvorm nodig hebt om te winnen”, aldus Van der Poel tegenover Belga. “Maar het liefst heb je die wel.”

Van der Poel werd begin februari voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden, maar kon zich de laatste weken in de Strade Bianche en de rittenkoers Tirreno-Adriatico niet onderscheiden. Toch hoopt hij dat hij zaterdag op de befaamde Poggio, de laatste klim voor de finish, goed voor de dag kan komen.

“Zorgen maak ik me niet. Dat doe ik nooit en ook nu niet”, aldus Van der Poel op de laatste dag van de Tirreno-Adriatico. “Deze week werd er hard gekoerst, de voorbije week was een herstelweek en ik ga er vanuit dat het zaterdag een stuk beter is. Het gevoel deze week was niet zo heel goed, maar ook niet dramatisch slecht. Ik wil het positieve meenemen, de lead-out voor Jasper lukte heel goed, maar ik geef toe dat ik meer verwacht had.” Van der Poel hielp zijn ploeggenoot Jasper Philipsen met goed voorbereidend werk aan twee zeges in de Tirreno-Adriatico. De Belgische sprinter is naast Van der Poel en Søren Kragh Andersen opnieuw een van de speerpunten van Alpecin-Deceuninck, maar de vraag is of hij in Sanremo nog in de voorste gelederen rijdt.

“Als Jasper over de Poggio komt en hij voelt zich goed, dan maakt hij meer kans een sprint te winnen dan ik”, weet Van der Poel. “Ik rijd mijn eigen koers op de Poggio en als ik het daar niet hard maak, dan zal het wel iemand anders zijn die het doet. Jasper zijn taak is gewoon om de Poggio mee over te geraken en dat lukte vorig jaar niet.”

Hoewel Van der Poel zich vooral lijkt te richten op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, hoopt hij op een goed resultaat in Sanremo. “Klopt, maar ik wil ook al dicht bij de winst komen in Milaan-Sanremo. Het is een vrij saaie koers, maar de finale is hectisch en snel. Het is een mooie koers om te winnen, maar het is heel moeilijk om hem op je palmares te zetten.”