De Vries gaat met nieuwe motor de kwalificatie in

Nyck de Vries gaat met een nieuwe motor in zijn AlphaTauri-auto de kwalificatie voor de Grote Prijs van Saudi-Arabiƫ in. De 28-jarige Fries moest eerder op zaterdag de derde vrije training overslaan, omdat de monteurs vlak voor het begin van de sessie een probleem aan zijn auto hadden ontdekt.

De motor in de AlphaTauri van De Vries moest vervangen worden. Die klus werd op tijd geklaard voor de kwalificatie, die om 18.00 uur begint op het circuit van Jeddah.

Max Verstappen, die in alle trainingen de snelste was, heeft een nieuwe versnellingsbak in zijn Red Bull-auto gekregen. Dat is zijn tweede van dit jaar. De coureurs mogen vier versnellingsbakken gebruiken tijdens een seizoen. Als ze dat aantal overschrijden krijgen ze een gridstraf, wat betekent dat ze naar achteren moeten op de startopstelling.