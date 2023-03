De Vries start ook in GP van Saudi-Arabië in de achterhoede

Nyck de Vries start ook in de Grote Prijs van Saudi-Arabië in de achterhoede. De Nederlandse coureur van AlphaTauri bleef steken in het eerste deel van de kwalificatie, net als twee weken geleden in Bahrein. De Vries klokte de achttiende tijd op het circuit van Jeddah.

In Bahrein moest de nieuwkomer in de Formule 1 vanaf plek negentien starten. De Vries finishte als veertiende, buiten de punten.

De 28-jarige Fries bleef in de derde vrije training in Saudi-Arabië aan de kant, omdat de AlphaTauri-monteurs kort voor het begin van de sessie een probleem aan zijn auto ontdekten. De motor moest vervangen worden. Het lukte de monteurs om de auto van De Vries op tijd klaar te maken voor de kwalificatie, maar daarin kon de Nederlander zich niet onderscheiden.

De Vries spinde in zijn eerste ‘vliegende’ ronde omdat de achterbanden blokkeerden toen hij wilde remmen voor de eerste bocht. Hij kon daarna wel wat rondetijden neerzetten, maar De Vries bleef ruim drie tienden van een seconde verwijderd van een plek bij de beste vijftien coureurs die doorgaan naar Q2.

Naast De Vries spinden ook Fernando Alonso (Aston Martin) en Logan Sargeant (Williams) in het eerste deel van de kwalificatie.