Djokovic mist ook masterstoernooi van Miami definitief

Novak Djokovic moet ook het masterstoernooi van Miami, de komende twee weken, definitief aan zich voorbij laten gaan. De nummer 1 van de wereld mag nog altijd de Verenigde Staten niet in omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. Daarop wordt ook in Miami geen uitzondering gemaakt.

“We hebben geprobeerd om voor Djokovic een uitzondering te maken, maar dat was niet mogelijk”, zei toernooidirecteur James Blake tegen Tennis Channel. “We hebben alles gedaan wat we konden. We hebben geprobeerd met de regering te praten, want het was niet aan ons. Wij zijn een van de grootste toernooien ter wereld en dan willen we ook de beste spelers hebben.”

De 35-jarige Djokovic miste ook al Indian Wells, dat zijn einde nadert. De tennissers die daar al zijn uitgeschakeld, bereiden zich nu voor op het masterstoernooi van Miami.

Botic van de Zandschulp doet wel mee in Miami, terwijl Tallon Griekspoor huiswaarts is gekeerd om zich voor te bereiden op het gravelseizoen.