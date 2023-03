Klassiekerseizoen van start met Italiaanse koers Milaan-Sanremo

Met de Italiaanse koers Milaan-Sanremo staat de eerste klassieker van het wielerseizoen op het programma. Mathieu van der Poel verschijnt aan de start in Abbiategrasso, op 25 kilometer van Milaan, evenals zijn Belgische rivaal Wout van Aert.

Van der Poel eindigde vorig jaar als derde in Milaan-Sanremo, oftewel La Primavera, een wedstrijd die hij nog nooit heeft weten te winnen. Van Aert was in 2020 de beste en vorig jaar ging de zege naar de Sloveen Matej Mohoric.

“Je hoeft er niet de beste te zijn om er te scoren”, zei Van der Poel, die vorig jaar ondanks rugproblemen op het podium stond. “Dat is het beste bewijs dat je voor deze koers niet de topvorm nodig hebt om te winnen. Maar het liefst heb je die wel.”

Het parcours van Milaan-Sanremo is liefst 294 kilometer. De eendagskoers in Italië wacht al 38 jaar op een Nederlandse winnaar. In 1985 was Hennie Kuiper de beste.

Jumbo-Visma staat slechts met één Nederlander aan de start: Jos van Emden.