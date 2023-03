Mavericks winnen in NBA bij Lakers na driepunter in buzzer

De basketballers van Dallas Mavericks hebben in de NBA dankzij een driepunter tijdens de buzzer van Los Angeles Lakers gewonnen. Het werd 111-110 in LA doordat de Duitser Maxi Kleber in de slotseconde raak gooide.

Bij een achterstand van 110-108 begonnen de Mavericks aan mogelijk de laatste aanval van de avond. Bij een rake tweepunter zou het duel verlengd worden, bij een rake driepunter zouden de bezoekers een nipte zege boeken. Het werd het laatste en Kleber werd na de zomer bedolven onder zijn ploeggenoten, terwijl het publiek in LA afdroop.

“Ik heb nog nooit eerder zo’n schot gehad”, zei Kleber met een brede lach. Hij had voor zijn driepunter op die avond pas voor 7 punten getekend. Kyrie Irving was aan de zijde van de Mavericks de topschutter met 38 punten. Irving keerde terug van een voetblessure. Luka Doncic ontbrak nog bij de Mavericks vanwege een beenblessure, maar hij kan vermoedelijk volgende week zijn rentree maken.

De Lakers moesten het voor de tiende wedstrijd op een rij stellen zonder LeBron James, die hinder ondervindt van een voetblessure. Anthony Davis was met 26 punten het meest trefzeker aan de zijde van de Lakers, maar hij wist zijn ploeg net niet aan een zege te helpen.

De Mavericks staan zesde in de Western Conference, met hetzelfde winstpercentage als Golden State Warriors. De Lakers staan tiende.