Pérez pakt pole voor Red Bull na pech Verstappen

Sergio Pérez heeft het Formule 1-team van Red Bull alsnog poleposition bezorgd voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De Mexicaan was met 1.28,265 de snelste in het laatste deel van de kwalificatie, waarin zijn teamgenoot Max Verstappen ontbrak. De wereldkampioen was in het tweede deel blijven steken met een gebroken aandrijfas.

Verstappen reed twee weken geleden in Bahrein vanaf pole naar de zege in de openingsrace van het seizoen. Pérez, die in Bahrein als tweede eindigde, liet Red Bull zaterdag op het circuit van Jeddah na de pech voor de kopman alsnog juichen. De Mexicaan pakte pole, net als vorig jaar in Saudi-Arabië. Toen ging de winst echter naar Verstappen.

“Heel jammer voor Max, hij is het hele weekend al heel sterk”, zei Pérez over de technische problemen bij zijn teamgenoot. “Met deze auto’s weet je het nooit wat betreft betrouwbaarheid. Hopelijk hebben we zondag in de race toch twee auto’s voorin zitten.”

Charles Leclerc zette in de Ferrari de tweede tijd neer. Hij gaf 0,155 seconde toe op Pérez. De Monegask moet vanwege een gridstraf echter tien plaatsen naar achteren op de startopstelling. Leclerc start vanaf de twaalfde plaats, drie plekken voor Verstappen. Pérez heeft zondag om 18.00 uur de Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin) naast zich staan op de voorste startrij.

“De racesnelheid van onze auto is heel goed”, zei Alonso. “We zijn vooralsnog op zondag beter dan op zaterdag. Dan is het heel goed om vanaf de tweede plaats te starten.”

George Russell (Mercedes) en Carlos Sainz (Ferrari) staan zondag op de tweede startrij. De Australische debutant Oscar Piastri van McLaren kwalificeerde zich knap als negende, vlak achter Lewis Hamilton, en start vanwege de gridstraf van Leclerc vanaf plek acht. Nyck de Vries bleef net als in Bahrein steken in het eerste deel van de kwalificatie. De Nederlandse coureur van AlphaTauri begint vanaf de achttiende plaats aan de tweede race van het seizoen.