Rybakina verrast Swiatek en bereikt finale Indian Wells

De Kazachse tennisster Elena Rybakina heeft Iga Swiatek verrast in de halve finales van het grote WTA-toernooi van Indian Wells. De mondiale nummer 10 was met 6-2 6-2 veel te sterk voor de beste speelster van dit moment. De partij duurde slechts een uur en 16 minuten.

Rybakina liep in de tweede set uit naar een voorsprong van 5-0, maar Swiatek pakte nog twee games. Na vijf kwartier benutte de Kazachse haar derde wedstrijdpunt. Ze verzilverde alle vijf de breakpoints die ze kreeg en stond zelf maar één keer haar eigen servicegame af. Ze sloeg bovendien zeven aces.

“Vandaag speelde ik bij vlagen mijn beste tennis. Dan heb je van die momenten waarop je denkt: ‘als ik zo speel, dan kan ik echt iedereen verslaan’. Vandaag ‘pushte’ ik heel erg en het was erg goed van mijn kant”, zei Rybakina na afloop.

De 23-jarige Kazachse versloeg de Poolse Swiatek begin dit jaar op de Australian Open ook al. Toen werd het 6-4 6-4. Rybakina reikte uiteindelijk tot de finale in Melbourne, waarin ze in drie sets verloor van Aryna Sabalenka uit Belarus.

Diezelfde Sabalenka is ook in Indian Wells haar tegenstandster in de eindstrijd. Sabalenka was in Californië de Griekse Maria Sakkari met 6-2 6-3 de baas.

Swiatek en Sakkari stonden vorig jaar in de finale in Indian Wells. Die werd gewonnen door Swiatek, die na de uitschakeling klaagde over een ribblessure. “Fysiek voelde ik me niet helemaal in orde”, zei ze. “We gaan het met het medische team onderzoeken. Ik ga me voorbereiden op het toernooi van Miami, maar ik weet niet wat me de komende dagen te wachten staat.”

Het toernooi van Miami begint zondag en duurt twee weken.