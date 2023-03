Tennisser Medvedev haalt in Indian Wells vierde finale op rij

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft ook in Indian Wells de finale bereikt. De nummer 6 van de wereld versloeg de Amerikaan Frances Tiafoe in de halve finale van het masterstoernooi in Californië in twee sets: 7-5 7-6 (4).

Tiafoe werkte in de tweede set, na een vroege break achterstand, maar liefst zeven matchpoints weg. Medvedev mocht twee keer serveren voor de winst, maar leverde beide keren zijn servicebeurt in. De Rus sloeg in de tiebreak op zijn achtste matchpoint alsnog toe met een ace.

Medvedev won de afgelopen weken drie ATP-titels op rij, in Rotterdam, Doha en Dubai. De 27-jarige Rus kan zondag zijn vierde toernooizege op rij boeken. Medvedev neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en Jannik Sinner uit Italië. Alcaraz lost Novak Djokovic weer af aan kop van de wereldranglijst als hij de titel pakt in Indian Wells. De Serviër ontbreekt in Californië en komende week ook in Miami, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Djokovic mag daarom de Verenigde Staten niet in.