Verstappen wederom de snelste in training, De Vries niet in actie

Max Verstappen heeft ook bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië de beste tijd genoteerd. De coureur van Red Bull ging op het Jeddah Corniche Circuit rond in 1.28,485. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, noteerde de tweede tijd. De Mexicaan gaf 0,613 seconde toe. De Spanjaard Fernando Alonso van Aston Martin reed de derde tijd. Hij was bijna een seconde minder snel dan Verstappen.

Vrijdag was Verstappen ook de snelste in zowel de eerste als tweede training. 1.29,603 om 1.29,617. De regerend wereldkampioen arriveerde vanwege maagklachten later dan gepland in Saudi-Arabië en ontbrak donderdag op de mediadag. Vrijdag meldde hij zich echter weer fit op het circuit.

Nyck de Vries kwam niet in actie in de derde oefensessie. Vlak voor begin van de training werd een probleem aan zijn auto gevonden, waarna zijn motor werd vervangen.

Later op de dag, om 18.00 uur Nederlandse tijd, is de kwalificatie. De race begint zondag ook om 18.00 uur.