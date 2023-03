Alcaraz tegenover Medvedev in finale Indian Wells

Spanjaard Carlos Alcaraz heeft zaterdag de finale bereikt van het tennistoernooi van Indian Wells. De 19-jarige versloeg Italiaan Jannik Sinner in twee sets: 7-6 (4) 6-3.

Alcaraz staat in de finale tegenover Daniil Medvedev. De Rus won eerder op de dag van de Amerikaan Frances Tiafoe met 7-5 7-6 (4).

Als Alcaraz de titel pakt in Indian Wells, lost hij Novak Djokovic weer af aan kop van de wereldranglijst. De Serviër ontbreekt in Californië en komende week ook in Miami, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Djokovic mag daarom de Verenigde Staten niet in.