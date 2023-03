Basketballer Embiid helpt de Sixers aan achtste zege op rij

Mede dankzij het sterke optreden van basketballer Joel Embiid blijft Philadelphia 76ers winnen in de Amerikaanse competitie NBA. De ploeg boekte tegen Indiana Pacers de achtste overwinning op rij, 141-121. Embiid was goed voor 31 punten en is nu de eerste speler van de Sixers die in negen opeenvolgende wedstrijden minstens 30 punten heeft gemaakt. Ook Tyrese Maxey voegde er 31 punten aan toe. Aaron Nesmith was met 25 punten het beste op dreef voor de Pacers.

De basketballers van Sacramento Kings zijn ook aan een goede reeks bezig. De Kings wonnen met 132-118 en boekten de elfde overwinning in dertien wedstrijden. Domantas Sabonis had een belangrijk aandeel in de zege van de Kings met 30 punten, 10 assists en 9 rebounds. Terence Davis voegde er 21 punten aan toe. Bij de Wizards was Kyle Kuzma topscorer met 33 punten.

Utah Jazz sleepte er een overwinning uit tegen Boston Celtics. Met een block in de zoemer voorkwam Walker Kessler dat Grant Williams nog voor de Celtics zou scoren. De Jazz wonnen met 118-117. Lauri Markkannen was topscorer bij de Jazz met 28 punten en 10 rebounds. Door de nederlaag van Miami Heat tegen Chicago Bulls (113-99) zijn de Celtics ondanks de nederlaag zeker van deelname aan de play-offs.