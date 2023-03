Skiester Shiffrin sluit historisch seizoen af in stijl

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft een voor haar historisch seizoen afgesloten met winst op de reuzenslalom bij de wereldbeker in Andorra. Het was de 88e wereldbekerzege voor Shiffrin, die al zeker was van winst in de algemene wereldbeker en ook die van de reuzenslalom.

Shiffrin (28) schreef deze winter geschiedenis door absoluut recordhouder te worden wat betreft het aantal overwinningen in de wereldbeker. Ze passeerde de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die in zijn loopbaan tot 86 wereldbekeroverwinningen was gekomen.

Op de piste van Soldeu liet ze in haar laatste wedstrijd van het seizoen de Noorse Thea Louise Stjernesund en de Canadese Valerie Grenier achter zich. Shiffrin veroverde eerder deze winter ook drie medailles op de WK waaronder goud op de reuzenslalom.