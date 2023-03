Tennisser Koolhof verliest dubbelfinale in Indian Wells

Tennisser Wesley Koolhof is er niet in geslaagd om samen met zijn Britse partner Neal Skupski het dubbelspeltoernooi van Indian Wells op zijn naam te schrijven. De nummer 1 van de wereld in het dubbel en Skupski verloren in de finale met 6-3 2-6 10-8 van de Indiër Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit Australië.

De 43-jarige Bopanna won als oudste speler ooit de dubbeltitel op het masterstoernooi van Indian Wells. “Dit is echt speciaal. Ik kom hier al vele jaren en heb al die jongens dit toernooi zien winnen. Ik ben heel erg blij dat ik nu zelf met Matt de winst heb kunnen pakken”, zei Bopanna na afloop. Het was voor Bopanna en Ebden het eerste succes van dit jaar en de tweede titel als duo.

De 33-jarige Koolhof stond voor het eerst in de finale van het masterstoernooi van Indian Wells. Hij wist dit jaar met Skupski nog geen toernooi te winnen. Vorig jaar waren de twee zeven keer succesvol.