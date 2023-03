Verstappen na machtige inhaalrace tweede in Jeddah achter Pérez

Max Verstappen heeft een magistrale inhaalrace in de Grote Prijs van Saudi-Arabië net niet kunnen bekronen met de zege. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 startte als vijftiende en reed na vijftig ronden op het stratencircuit van Jeddah zijn Red Bull als tweede over de streep. De enige die hij voor zich moest dulden, was zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez.

Na 25 ronden lag de Limburger al op de tweede plaats, na een inhaalmanoeuvre bij de opnieuw sterk rijdende Spanjaard Fernando Alonso van Aston Martin. Hij kreeg het in de resterende 25 ronden niet voor elkaar het gaatje naar de leider in de race te dichten. In het kampioenschap behield Verstappen wel de leiding door in de laatste ronde het bonuspunt te verdienen voor de snelste ronde in de race. Hij heeft 1 punt meer dan Pérez.

Alonso eindigde op ruime afstand als derde in de tweede race van dit jaar. De veteraan vierde met groot enthousiasme de honderdste keer dat hij op het podium eindigde, maar moest na de huldiging een bittere pil slikken. Door een extra tijdstraf die de wedstrijdjury hem na de race gaf, viel hij terug naar de vierde plaats en kreeg George Russell van Mercedes de derde plaats toebedeeld. Nyck de Vries, de tweede Nederlander in het veld, eindigde in zijn AlphaTauri als veertiende.

Verstappen won twee weken geleden in Bahrein met overmacht de openingsrace, maar door een kapotte aandrijfas ging zijn kwalificatie in Saudi-Arabië de mist in. Hij moest starten vanaf de vijftiende plaats. Het weerhield hem niet er niet van alles op alles te zetten om zo hoog mogelijk te eindigen.

Alonso had de beste start. De 41-jarige Spanjaard stuurde zijn auto voor het ingaan van de eerste bocht voorbij de van poleposition vertrokken Pérez. De wedstrijdleiding greep al snel in en gaf Alonso een tijdstraf van 5 seconden omdat hij zijn auto niet op de juiste positie had staan bij de start.

Pérez was na een paar ronden op het bochtige, maar snelle stratencircuit van Jeddah op tempo en nam in de vierde ronde de leiding over van Alonso. De Mexicaan nam geleidelijk aan afstand en leek de race toen al onder controle te hebben.

Verstappen startte voorzichtig. De wereldkampioen kwam na de eerste ronde als dertiende door, maar rukte daarna gestaag op. Toen na achttien ronden de safetycar in de baan kwam, profiteerde Verstappen optimaal van een ‘goedkope’ pitstop. Hij keerde terug op de baan vóór de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz en lag ineens al vierde.

Na de herstart had de Nederlander vrij snel Russell en ook Alonso te pakken en reed alleen nog Pérez voor hem. Er was nog een halve race te gaan, maar de Red Bulls waren praktisch even snel. Wat Verstappen ook probeerde, hij kwam niet dichterbij.