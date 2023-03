Verstappen staat in Saudi-Arabië voor een inhaalrace

Max Verstappen staat in de Grote Prijs van Saudi-Arabië voor een inhaalrace. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 vertrekt om 18.00 uur vanaf de vijftiende positie. Verstappen kreeg tijdens de kwalificatie te maken met een gebroken aandrijfas, waardoor hij niet kon meedoen in de strijd om poleposition.

Volgens databureau Gracenote wist slechts één keer een coureur in de Formule 1 een race te winnen vanaf de vijftiende startplek. Dat was Fernando Alonso in 2008 in de GP van Singapore. De Spanjaard van Aston Martin staat in Saudi-Arabië op de voorste startrij naast Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen die pole pakte.

Verstappen was twee weken geleden oppermachtig bij de openingsrace van het seizoen in Bahrein. Pérez eindigde toen als tweede, Alonso werd derde. Verstappen was in Saudi-Arabië tijdens alle trainingen de snelste coureur, maar een technisch mankement aan zijn Red Bull zorgt ervoor dat hij in de race wordt gedwongen tot achtervolgen.

Nyck de Vries begint vanaf de achttiende plaats aan zijn tweede grand prix in dienst van AlphaTauri.