Wielrenner Gesink maakt rentree in Ronde van Catalonië

Wielrenner Robert Gesink maakt maandag in de Ronde van Catalonië zijn rentree in het peloton. De 36-jarige coureur van Jumbo-Visma liep in januari bij een val in de Tour Down Under een bekkenbreuk op, maar is nu klaar voor zijn terugkeer.

Gesink baalde van de tegenslag in Australië, maar zat weer snel op de fiets. “Na twee weken was ik in staat om pijnvrij te trainen”, zegt hij op de website van Jumbo-Visma. “We zijn inmiddels acht weken verder en ik durf wel te stellen dat ik klaar ben om mijn rentree te maken. Ik heb er alles aan gedaan om zo fit mogelijk te geraken. Ook op mijn leeftijd kijk ik er nog steeds naar uit om een rugnummer op te spelden en de wielrenner Robert Gesink stukje bij beetje weer verder te ontwikkelen.”

Gesink zegt zich goed genoeg te voelen om een rol van betekenis te spelen in Catalonië. “Anders had ik verstek laten gaan. Hopelijk kan ik voor mezelf weer een volgende stap zetten. Ondervinden dat je een stap in de juiste richting zet, dat geeft telkens weer een hoop voldoening”, aldus Gesink.

Hij krijgt in Spanje onder meer gezelschap van de Sloveen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Koen Bouwman. Wilco Kelderman zou aanvankelijk ook meedoen, maar volgens de ploeg komt die wedstrijd nog te vroeg na zijn val in de Tirreno. Kelderman richt zich op de Giro.