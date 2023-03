Basketballers Knicks ondanks 57 punten Randle onderuit in NBA

De basketballers van New York Knicks hebben ondanks maar liefst 57 punten van Julius Randle een nederlaag moeten incasseren in de NBA. De Knicks gingen in het eigen Madison Square Garden onderuit tegen Minnesota Timberwolves: 134-140. Bij de Timberwolves blonk Taurean Prince uit door acht driepunters te maken. Prince legde acht keer aan voor een driepunter en haalde een 100 procent-score.

De 28-jarige Amerikaan werd daarmee de zevende speler in de NBA die minimaal acht driepunters maakte in een wedstrijd zonder te missen. Alleen Ben Gordon (twee keer) en Latrell Sprewell lukte het ooit om negen keer raak te schieten van buiten de driepuntslijn zonder misser.

Met nog iets meer dan 2 minuten op de klok stond er 131-131 op het scorebord in New York. Dankzij de achtste driepunter van Prince en een lay-up van hem 10 seconden voor tijd trokken de Timberwolves het duel naar zich toe. De 57 punten van Randle, een persoonlijk record in de NBA, bleken niet voldoende voor de Knicks om te winnen.

Stephen Curry en Klay Thompson hielden Golden State Warriors op koers voor een plek in de play-offs. De twee sterren namen tegen Houston Rockets bijna de helft van de productie voor hun rekening: 121-108. Curry maakte 30 punten, Thompson 29.