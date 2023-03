Wielrenner Cavagna wint eerste rit in wielerweek Coppi e Bartali

Wielrenner Rémi Cavagna heeft na een solo de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. De Fransman van Soudal – Quick-Step bleef met een solo van bijna 30 kilometer in Riccione het peloton voor. Mauro Schmid, vorig jaar winnaar van de eerste rit, werd tweede. De Nederlandse wielrenner Rick Pluimers van Tudor Pro Cycling werd derde.

Het is de eerste overwinning van Cavagna sinds zijn etappezege in de tijdrit van de Ronde van Polen van 2021. In totaal is het de negende overwinning van de Fransman. Zes daarvan behaalde hij met een solo.

Cavagna achterhaalde met nog ruim 30 kilometer te gaan de kopgroep van vijf renners en liet ze daarna achter. Alleen de Belg Lennert Teugels kon hem nog even bijhouden. Het lukte het peloton niet meer om in te lopen op de Franse renner.

De wielerweek Coppi e Bartali telt vijf etappes en duurt tot en met zaterdag.