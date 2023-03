Tennisster Swiatek moet Miami overslaan vanwege blessure

Titelverdedigster Iga Swiatek heeft zich teruggetrokken van het tennistoernooi in Miami. De nummer 1 van de wereld kampt met een ribblessure. De Poolse mist ook de kwalificatiewedstrijd voor de Billie Jean King Cup tegen Kazachstan medio april.

Na een bye in de eerste ronde zou Swiatek donderdag tegen de Amerikaanse Claire Liu aantreden in de tweede ronde van het toernooi in Miami. Een eerder opgelopen infectie leidde na een hoestbui echter tot een ribblessure.

“We probeerden het aan te pakken en door te spelen zolang het voor mij veilig was”, zei ze in een verklaring op de site van de vrouwentour WTA. “We waren de afgelopen dagen de data aan het analyseren en mijn dokter bereidde mijn diagnose voor. Helaas voel ik nog steeds veel ongemak en pijn en kan ik niet meedoen.”

Swiatek verloor zaterdag van Elena Rybakina in de halve finales van het toernooi van Indian Wells, waarna ze al aangaf dat ze last had. “Helaas voel ik ongemak en pijn in mijn ribben en het was een uitdaging voor mij om op mijn hoogste niveau te strijden”, aldus Swiatek.