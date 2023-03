Atletiekfederatie heft na 8 jaar dopingschorsing Rusland op

De mondiale atletiekbond World Athletics heeft na bijna acht jaar een einde gemaakt aan de dopingschorsing van de Russische atletiekbond. De federatie is eindelijk tevreden met de maatregelen die in Rusland zijn genomen om het systematische gebruik van doping uit te bannen.

Het betekent echter niet dat Russische atleten weer welkom zijn bij internationale wedstrijden en toernooien, want World Athletics houdt wel vast aan de uitsluiting van Russische en ook Belarussische atleten vanwege de oorlog met Oekraïne.

De Russische atletiekbond RusAF werd in 2015 geschorst nadat in een vernietigend rapport van het mondiale antidopingbureau WADA een “diepgewortelde dopingcultuur” was vastgesteld. De Russische federatie werd gemaand schoon schip te maken met een betrouwbaar dopingbeleid, waar geen millimeter ruimte was voor doping.

De Noor Rune Andersen, het hoofd van de werkgroep die het proces in Rusland volgde, zag in de afgelopen jaren keer op keer onvoldoende verbeteringen, maar donderdag kon hij in een persconferentie eindelijk melden dat hij tevreden was met de “nieuwe cultuur van goed bestuur en nultolerantie voor doping in de hele organisatie.”

Het effect van het opheffen van de dopingschorsing is minimaal, want de Europese atletiekraad besloot vorige week al dat Russen en Belarussen niet mogen meedoen aan internationale wedstrijden zolang de “Russische invasie van Oekraïne voortduurt”. World Athletics nam die aanbeveling over.