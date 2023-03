Basketballer Morant keert na schorsing met zege terug in de NBA

Basketballer Ja Morant heeft na zijn schorsing een succesvolle rentree gemaakt in de Amerikaanse competitie NBA. Hij droeg 17 punten bij aan de zege van Memphis Grizzlies op Houston Rockets, 130-125.

Morant werd voor acht wedstrijden geschorst, nadat een video online was verschenen waarin hij in een nachtclub een pistool had laten zien. Hij werd bestraft door zijn club en door de NBA. Morant begon tegen tegen de Rockets op de bank, maar kreeg alsnog bijna 24 minuten speeltijd. “Het hielp mij enorm toen ik de reacties van de fans zag toen ik weer het veld op mocht. Dat gaf een goed gevoel”, zei Morant.

Bij de wedstrijd tussen Dallas Mavericks en Golden State Warriors was er een merkwaardig moment, waardoor de Warriors ongehinderd 2 punten konden maken. Na een time-out in het derde kwart gingen de spelers van de Mavericks aan de verkeerde kant van het veld staan, waardoor de Warriors konden scoren. De Warriors wonnen met 127-125, maar de club uit Dallas kondigde aan protest aan te tekenen tegen de gang van zaken. Volgens de Mavericks hadden zij op dat moment de bal moeten krijgen en niet de Warriors.

Jonathan Kuminga maakte 22 punten voor de Warriors. Bij de Mavericks was Luka Doncic goed voor 30 punten.