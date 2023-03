Darter Van Gerwen opnieuw naar halve finales in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft voor de vierde week op rij de halve finales bereikt in de Premier League. De 33-jarige Brabander was in de achtste speelronde in Newcastle upon Tyne met 6-5 in de eerste ronde te sterk voor de Schot Peter Wright.

Van Gerwen begon goed en nam een 2-0-voorsprong. Maar de Schot kwam terug tot 4-4. ‘Mighty Mike’ verzuimde vervolgens de partij uit te gooien op 5-4. Hij miste enkele pijlen op 56 en zag Wright weer op gelijke hoogte komen. In de beslissende leg die Wright mocht beginnen, gooide Van Gerwen alsnog 150 uit met dubbel 15.

In de halve finale treft hij de winnaar van de partij tussen de Engelse darter Nathan Aspinall en de Belg Dimitri Van den Bergh.