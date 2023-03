Mondiale atletiekbond weert transgenders in vrouwenwedstrijden

De mondiale atletiekbond verbiedt voortaan transgenders deel te nemen aan vrouwenwedstrijden als zij de puberteit als man hebben doorgemaakt. World Athletics volgt daarmee het beleid van de mondiale zwembond, die vorig jaar juni eenzelfde besluit nam. De nieuwe regel voor transgenders gaat in per 31 maart.

Volgens de atletiekbond is er nog onvoldoende bewijs dat transseksuele vrouwen geen voordeel behouden ten opzichte van biologische vrouwen. “Het oordeel dat we hebben geveld is naar mijn overtuiging in het belang van een eerlijke sport”, zei atletiekbaas Sebastian Coe.

“We zeggen niet voor altijd nee”, voegde hij eraan toen. Coe kondigde aan dat een werkgroep onder leiding van een transgender persoon de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied zal blijven volgen.

Ook heeft World Athletics de regels voor intersekse atleten met een van nature hoog testosterongehalte aangescherpt. Niet alleen is de maximumwaarde voor testosteron verlaagd, atleten moeten ook twee jaar in plaats van één jaar voldoen aan die lagere waarde om bij de vrouwen te mogen blijven meedoen. Dat kan door het slikken van medicatie. Verder geldt deze testosteronregel voortaan voor alle atletiekonderdelen en niet meer alleen voor de loopafstanden van 400 meter tot en met de Engelse mijl.

De mondiale atletiekbond nam met het oog op eerlijke competitie in 2018 al het besluit dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moesten nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met 1 Engelse mijl te kunnen meedoen. Belangrijkste slachtoffer van die regel was de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya. De tweevoudig olympisch – en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter weigerde de bewuste medicatie om haar testosteronspiegel te verlagen en kon daardoor niet meer deelnemen aan wedstrijden op haar favoriete afstand. De atlete klaagde de mondiale bond aan bij het internationaal gerechtshof (CAS), maar kreeg geen gelijk.