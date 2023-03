Nederlandse paren dertiende en twintigste bij WK kunstrijden

De Nederlandse paarrijders Daria Danilova en Michel Tsiba zijn als dertiende geëindigd bij de wereldkampioenschappen kunstrijden in het Japanse Saitama. Na de vrije kür haalden ze een puntentotaal van 173,85 en moesten een plek inleveren ten opzichte van de korte kür.

Het tweede Nederlandse koppel Nika Osipova en Dimitry Epstein scoorde 146,27 punten en werd twintigste en laatste. Na de korte kür stonden ze op de achttiende plaats. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat Nederland met twee paren uitkwam in de finale op een WK.

Het goud ging tot grote vreugde van het thuispubliek naar de Japanse favorieten Riku Miura en Ryuichi Kihara. Ze scoorden 222,16 punten en bleven de Amerikaanse titelverdedigers Alexa Knierim en Brandon Frazier (217,48) voor. Het brons was voor de Italianen Sara Conti en Niccolo Macii met 208,08 punten.