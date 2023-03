Opnieuw tegenslag voor tennisser Monfils

De Franse tennisser Gaël Monfils heeft moeten opgeven in de eerste ronde van het masterstoernooi in Miami. De 36-jarige speler ging in de wedstrijd tegen zijn landgenoot Ugo Humbert bij een stand van 3-3 in de eerste set met een polsblessure van de baan.

Monfils maakte eerder deze maand in Indian Wells zijn rentree nadat hij zeven maanden aan de kant had gestaan na een operatie aan zijn voet. De ernst van de nieuwe blessure is nog niet duidelijk. “Ik moet het eerst laten onderzoeken en dan kijken hoe het verder gaat”, aldus Monfils.

Hoewel de Fransman op topniveau wil blijven tennissen, maakt hij zich ook zorgen over zijn toekomst. “Als het niet meer gaat, dan is het niet anders. Maar ik zal er alles aan doen om te blijven spelen. Ik hou van mijn sport. Ik had al eerder kunnen stoppen. Maar ik sta nog steeds graag op de baan.”

Monfils kreeg vorig jaar oktober samen met zijn vrouw Elina Svitolina een dochter. De Oekraïense tennisster hoopt onder leiding van haar nieuwe coach Raemon Sluiter in april haar rentree te maken.