Tennisster Andreescu verslaat Raducanu in Miami

De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft de Britse Emma Raducanu verslagen in de eerste ronde van het masterstoernooi in Miami. Andreescu was met 6-3 3-6 6-2 te sterk.

De twee speelsters wonnen in het verleden beiden de US Open. Andreescu pakte de titel op het grandslamtoernooi in 2019 en Raducanu in 2021. Ze zijn allebei op de weg terug na blessureleed en bleken in Miami aan elkaar gewaagd.

De 22-jarige Andreescu had een sterke start met de winst in de eerste set. Maar de twee jaar jongere Raducanu kwam daarna goed terug en bracht de stand in sets op gelijke hoogte. In de beslissende set kwam Andreescu in de eerste game met 0-40 achter, maar slaagde er toch in de game te pakken. Ze liep daarna uit naar 4-2 en maakte het met 6-2 af.

“Ik wilde het beste van mezelf laten zien. Ik denk dat ik dat heb gedaan. Ik ben positief gebleven en heb nooit opgegeven. Daarmee heb ik denk ik het verschil gemaakt”, zei Andreescu. Ze neemt het in de tweede ronde op tegen de als zevende geplaatste Griekse Maria Sakkari.