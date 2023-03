Darter Van Gerwen verliest finale achtste ronde Premier League

Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd zijn vierde speelronde te winnen in de Premier League dit seizoen. De 33-jarige Brabander ging in de achtste speelronde in Newcastle upon Tyne in de finale met 6-1 onderuit tegen Gerwyn Price uit Wales.

Van Gerwen had eerder in de halve finale nog met 6-0 afgerekend met de Engelsman Nathan Aspinall, maar kwam er tegen Price niet aan te pas. De Welshman gooide ijzersterk en brak drie keer op rij de leg die Van Gerwen begon. Pas op 5-0 wist Van Gerwen een leg te winnen, maar hij kon de zege van ‘The Iceman’, die een gemiddelde van bijna 115 met drie pijlen haalde, niet meer voorkomen.

Price heeft net als Van Gerwen nu drie speelronden in de Premier League gewonnen. Van Gerwen won eerder al de vierde, vijfde en zesde speelronde. Vorige week in Nottingham verloor hij van Chris Dobey nadat hij eerder tegen Peter Wright zijn tiende partij op rij had gewonnen in de Premier League.