Wevers verbaast zichzelf met niveau bij comeback

Turnster Sanne Wevers kijkt met een positief gevoel terug op haar rentree. De olympisch balkkampioene van 2016 turnde in de eerste EK-kwalificatiewedstrijd naar 14,133 punten op balk en zette daarmee de hoogste dagscore neer. Wevers turnde in Rotterdam haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen van Tokio.

“Ik heb het wel gemist”, lachte ze. “Ik had niet verwacht dat ik hier nu alweer mee zou doen. Toen ik in oktober de knop omzette en weer volop begon met trainen dacht ik dat ik driekwart jaar nodig zou hebben om weer op mijn oude niveau te komen. Toen dacht ik dat deze wedstrijd, en de EK, te vroeg zou komen.”

Wevers omschreef haar rentree in Rotterdam dan ook als een ‘uitdaging’. “In training ben ik echt wel weer op goed niveau. Dan wordt het ook tijd om het onder de spanning te testen en het aan te gaan om te zien waar ik sta. Het heeft dan geen zin meer om het langer uit te stellen. Je weet dat het aan het begin gewoon weer wennen is en dat moet je doorstaan. Ik ben blij dat ik dat oncomfortabele gevoel weer kon opzoeken. Het was lang geleden en ik ben heel blij hoe ik het vandaag heb neergezet. Ik ben verder dan ik dacht.”

Toch vindt Wevers het lastig om in te schatten hoeveel kans ze op een plek in de vijfkoppige EK-selectie maakt. “Ik maak mezelf kwetsbaarder als ik alleen balk doe”, erkende ze. “Natuurlijk wil ik graag naar de EK, maar het hangt af van de teamsamenstelling. Deze wedstrijd stond voor mij in het teken van het grotere doel: de WK. Daar moeten we als Nederland knettergoed zijn”, doelt ze op de WK in Antwerpen, waar de olympische teamtickets worden verdeeld. “Uiteindelijk gaat het mij om bouwen richting de Spelen van volgend jaar, om wedstrijdritme. Daar moet ik weer comfortabeler in worden. Dat is de uitdaging en het leermoment van deze wedstrijd.”

Op hoeveel procent van haar oude niveau ze momenteel zit, durfde ze niet te zeggen. “Ik weet ook niet of ik weer op zoek ben naar vanouds. Ik ben vooral aan het kijken naar vooruitgang. De stip staat weer op de horizon en daar werken we naartoe. Vooral op balk zit ik in training echt weer op niveau en ook brug ben ik er aan het bij pakken. Dat zit op een leuk niveau, maar is nu nog niet klaar voor wedstrijden.”

Wevers ziet vooral ook op balk weer kansen. “Mijn uitdaging zit vooral in de verbindingen pakken. Vandaag liet ik daar wel wat liggen. Als ik mijn oefening weer goed neerzet kan ik nog steeds meedoen. Dat is een fijne uitgangspositie. Ik heb nog iets om voor te strijden.”