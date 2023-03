Wielrenner Van Aert klopt Van der Poel in E3 Saxo Classic

Wout van Aert heeft Jumbo-Visma opnieuw de zege bezorgd in de E3 Saxo Classic. De 28-jarige Belg troefde na 204,1 kilometer in Harelbeke Mathieu van der Poel en de Sloveen Tadej Pogacar af. Van Aert won de Belgische eendagswedstrijd vorig jaar ook al.

Voor Van Aert is het de eerste zege op de weg in 2023. De Belg van Jumbo-Visma begon zijn wegseizoen pas in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico en moest in Milaan – Sanremo afgelopen zaterdag genoegen nemen met de derde plaats achter winnaar Van der Poel en de Italiaan Filippo Ganna.

Van der Poel opende de finale al vroeg met een forse versnelling op de Taaienberg. Met alleen Van Aert in het wiel achterhaalde hij de koplopers en reed hard door. Toen het even stilviel vormde zich een grote eerste groep met onder anderen ook Pogacar. Van der Poels Deense ploeggenoot Søren Kragh Andersen demarreerde daarna en kreeg de Belg Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma) en de Sloveen Matej Mohoric mee.

Op de Stationsberg plaatste Van der Poel zijn tweede aanval en het was weer Van Aert die reageerde. Het tweetal reed naar de drie koplopers en ook Pogacar kon aansluiten. De groep van zes pakte al snel een voorsprong van meer dan een halve minuut. Na de beklimming van de Paterberg bleven alleen Pogacar, Van Aert en Van der Poel voorin over. Zij hadden al snel een minuut voorsprong op de achtervolgers.

Dylan van Baarle moest na een valpartij op de Stationsberg opgeven. De winnaar van Omloop Het Nieuwsblad was na Belg Tiesj Benoot en de Italiaan Edoardo Affini al de derde renner van Jumbo-Visma die de koers vroegtijdig moest verlaten.

Pogacar probeerde in de finale op enkele kilometers van de streep te demarreren, maar had Van der Poel al snel op zijn wiel zitten. Het drietal maakte zich daarna op voor een sprint in Harelbeke. Van Aert maakte er een lange sprint van en liet al snel Pogacar achter. Kort voor de streep moest ook Van der Poel zich gewonnen geven.