Beachvolleybalsters Stam/Schoon onderuit in kwartfinale Mexico

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn bij het Elite 16-toernooi in de Mexicaanse stad Tepic uitgeschakeld in de kwartfinales. Het Nederlandse duo verloor in drie sets van het Braziliaanse koppel Ana Patrícia/Duda: 21-18 18-21 14-16.

Stam en Schoon hadden hun groepswedstrijden in twee sets gewonnen en zich rechtstreeks voor de kwartfinales geplaatst. Daarin troffen de Nederlandse beachvolleybalsters, die tweede staan op de ranking, het als eerste gerankte Braziliaanse koppel. Dat was slechts als tweede geëindigd in de groepsfase.

Het Nederlandse duo zegevierde vorige maand op het eerste Elite 16-toernooi van het jaar in Doha. Dat toernooi was ook de start van de kwalificatiereeks voor de Spelen van volgend jaar in Parijs.