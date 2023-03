Titelverdediger Alcaraz begint in Miami met vlotte zege

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is het masterstoernooi van Miami begonnen met een vlotte overwinning. De nummer 1 van de wereld, die zijn titel verdedigt in Florida, had iets meer dan een uur nodig om de Argentijn Facundo Bagnis te verslaan: 6-0 6-2. “Een perfecte start”, aldus Alcaraz, die vorige week al de masters van Indian Wells op zijn naam schreef en in Miami voor de zogeheten ‘Sunshine Double’ gaat.

De 19-jarige Spanjaard had een ‘bye’ in de eerste ronde. Hij treft nu de Serviër Dusan Lajovic in de derde ronde. “Deze baan is sneller dan die in Indian Wells, de luchtvochtigheid is ook wat hoger. Kortom: het duurt even om te wennen aan deze omstandigheden”, aldus Alcaraz, die in de finale in Indian Wells een einde maakte aan de lange zegereeks van de Rus Daniil Medvedev.

De Duitser Alexander Zverev, nummer 15 van de wereld, liet zich in de tweede ronde verrassen door de Japanner Taro Daniel: 6-0 6-4.

Bij de vrouwen vlogen drie tennissters uit de top 10 van de wereld uit het toernooi. Caroline Garcia uit Frankrijk (vierde op de wereldranglijst) moest het afleggen tegen de Roemeense Sorana Cirstea (6-2 6-3). Ons Jabeur, de mondiale nummer 5 uit Tunesië, verloor van de Russische qualifier Varvara Gravtsjeva (6-2 6-2). Maria Sakkari werd verslagen door Bianca Andreescu. De Griekse nummer 10 van de wereld boog in drie sets voor de Canadese: 5-7 6-3 6-4.

Australian Open-winnares Aryna Sabalenka maakte geen fout. De tennisster uit Belarus klopte de Amerikaanse Shelby Rogers met 6-4 6-3.