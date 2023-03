Wereldkampioen Bagnaia wint eerste sprintrace in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft de eerste sprintrace in het nieuwe seizoen van de MotoGP gewonnen. De wereldkampioen was op het circuit van Portimão op zijn Ducati net iets sneller dan de Spanjaard Jorge Martín die ook op de Ducati rijdt. De Spaanse Honda-coureur Marc Márquez eindigde als derde.

Márquez was vanaf poleposition gestart in de allereerste sprintrace die hoort bij de Grote Prijs van Portugal, maar raakte die koppositie al snel kwijt aan Bagnaia. In een spannende race was het daarna Martín die op zijn Ducati lang de leiding had. Pas in de laatste ronde pakte de 26-jarige Italiaan de koppositie weer terug van de Spanjaard en gaf die niet meer uit handen. Márquez die eerder was teruggevallen naar de vijfde positie nam met een knappe inhaalactie de derde plaats terug voor de Australiër Jack Miller.

De organisatie van de MotoGP heeft voor dit seizoen sprintraces geïntroduceerd. Bij iedere grand prix wordt op zaterdag eerst een korte race verreden. Daarin zijn voor de eerste negen coureurs WK-punten te verdienen. De poleposition voor de Grote Prijs van zondag wordt bepaald door de kwalificatie. Daarin start Marqueź om 16.00 uur op pole.