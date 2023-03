Wielrenner Leijnse wint vierde etappe Olympia’s Tour na solo

Wielrenner Enzo Leijnse heeft de vierde etappe in Olympia’s Tour gewonnen. De wielrenner van Team DSM reed weg bij de Deense medevluchter Magnus Bak Klaris en kwam na 160 kilometer solo over de finish in Tiel. De Letse wielrenner Martins Pluto was op 49 seconden de snelste van het peloton.

“Ik voelde me vandaag bijzonder sterk”, zei Leijnse. “Net na de eerste doorkomst reden we met een groepje weg en daar viel het wat stil. Daarna gingen we met z’n tweeën ervandoor. Toen ik wist dat we het konden halen, ben ik weggereden bij Bak Klaris. Dit is mijn eerste wegzege bij de beloften en wat voor één, Olympia’s Tour is de belangrijkste etappekoers van ons land.”

Leider Emil Vinjebo had afgezien, maar behield de leiderstrui. Hij heeft 4 seconden voorsprong op Lars Boven. Olympia’s Tour eindigt zondag met een rit in Limburg met start en finish in Beek.