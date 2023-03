Bagnaia heerst na sprintrace ook in hoofdrace MotoGP Portugal

Francesco Bagnaia heeft de best denkbare seizoensstart in de MotoGP gemaakt. De regerend wereldkampioen won na de sprintrace op zaterdag ook de hoofdrace op zondag bij de Grote Prijs van Portugal.

De Italiaan van Ducati zag de Portugese thuisrijder Miguel Oliveira (Aprilia) een bliksemstart maken en in de eerste ronde de leiding nemen. Niet veel later werd Oliveira omver gereden door de Spaanse achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez (Honda), die na een mislukte start vanaf poleposition wanhopig probeerde zijn plek voorin te heroveren. Voor beide coureurs was de race na de crash voorbij.

Vanaf dat moment had Bagnaia de controle in de race op het circuit van Portimão. De Spanjaard Maverick Viñales (Aprilia) kon lang mee in het spoor van de wereldkampioen, maar hij gaf geleidelijk aan terrein prijs. Hij finishte als tweede. De Italiaan Marco Bezzecchi (Ducati) werd derde.

De winnaar was dolgelukkig met zijn overwinning in de openingsrace. Vorig jaar duurde het tot de zesde race voor hij zijn eerste succes boekte. “Het was een erg lange race, ik ben erg blij. Dit seizoen zijn we begonnen zoals ik wilde, zoals het team wilde. Dank aan het team dat ongelooflijk werk heeft geleverd,” zei Bagnaia, die zijn overwinning tot vreugde van het Portugese publiek vierde op dezelfde manier als voetbalvedette Cristiano Ronaldo na een doelpunt.

Bagnaia voorspelt een “mentaal slopend” seizoen in de MotoGP. De Grote Prijs van Portugal was de eerste van 21 raceweekeinden, waarvan er dit jaar tien buiten Europa zijn. Nieuw is ook dat de wegracers in de koningsklasse naast de race op zondag bij elke grand prix een sprintrace op zaterdag hebben. In totaal rijden ze dit jaar 42 races waarin punten zijn te verdienen. “Vooral de tweede helft van het kampioenschap zal het zwaar worden. Dan is er nauwelijks tijd om op adem te komen, er is bijna wekelijks een wedstrijd”, zei hij voorafgaande aan de GP van Portugal.

Bagnaia maakte vorig seizoen een van de grootste comebacks in de historie van de motorsport. Hij stond halverwege het seizoen 91 punten achter op de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), maar wist in de laatste tien races acht keer op het podium te eindigen en in de slotrace in Valencia de titel te veroveren.