Laporte mag overmacht Jumbo-Visma in Gent-Wevelgem bekronen

De Fransman Christophe Laporte heeft de Belgische wielerkoers Gent-Wevelgem gewonnen. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma bekroonde zo de overmacht die op ruim 50 kilometer voor de streep al tot uiting kwam. Bij de tweede doorkomst op de Kemmelberg gingen Laporte en zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert er samen vandoor waarna ze hun voorsprong uitbouwden tot zo’n 2 minuten.

In de finishstraat bleek dat Laporte (30) mocht winnen. Van Aert was vrijdag al de beste geweest in de E3 Saxo Classic. De Belg Sep Vanmarcke sprintte naar de derde plaats. Olav Kooij (Jumbo-Visma) was de eerste Nederlander op de achtste plaats.

Zo’n 10 kilometer voor de finish was er kort overleg geweest tussen de twee koplopers. “Wout vroeg of ik wilde winnen. Ongelooflijk dat je dat op deze manier kunt doen”, vertelde de 30-jarige Fransman. “Wout was sterker dan ik. Ik heb deze zege aan hem te danken.”

Ver voor de heuvelzone was een kopgroep ontstaan van veertien renners met daarbij de Nederlanders Mike Teunissen en Elmar Reinders. Met een voorsprong van anderhalve minuut bereikten ze de eerste doorkomst op de Kemmelberg, waar een viertal in achtervolging ging met de Belg Nathan Van Hooydonck en de Sloveen Matej Mohoric. Niet veel later sloten onder anderen Van Hooydoncks ploeggenoot Laporte en de Deen Søren Kragh Andersen aan.

Na een algehele samensmelting begon de koers bij de tweede doorkomst op de Kemmelberg feitelijk opnieuw. Daar versnelden Van Aert en Laporte en niemand kon volgen. Achter het tweetal ontspon zich in de slotfase nog een strijd om de derde podiumplaats. De Deen Mikkel Bjerg probeerde weg te rijden, Florian Vermeersch en Sep Vanmarcke sloten aan. De laatste won de sprint om plaats 3.

Laporte was buitengewoon opgetogen met zijn winst. “Het was altijd een droom om een klassieker te winnen en een rit in de Tour de France. Die laatste had ik al. Maar in klassiekers was ik pas twee keer tweede geworden. “Dat was vorig jaar in de E3 Saxo Classic en in Gent-Wevelgem.

Van Aert gunde zijn ploeggenoot de zege. “We hebben tot 10 kilometer voor de streep vol doorgereden. Toen waren we zeker dat een van ons ging winnen. Ik was vrijdag al winnaar en kijk vooral naar de wedstrijden die komen. Christophe had door ziekte een moeilijk begin van het seizoen, maar de ’teamplayer’ die hij is verdiende dit gewoon.”