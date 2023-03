Tennisser Hurkacz heeft in Miami veel tijd nodig met Kokkinakis

Tennisser Hubert Hurkacz kreeg vijf matchpoints tegen maar ontsnapte in Miami aan uitschakeling in de tweede ronde tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis. Na 3 uur en 31 minuten – de langste best-of-three partij van dit jaar – was de Poolse nummer 8 van de plaatsingslijst pas klaar. De setstanden waren 6-7 (10) 7-6 (7) 7-6 (6).

Hurkacz, winnaar van het hoog aangeschreven toernooi in Miami in 2021, werkte drie wedstrijdpunten weg in de tweede set en nog eens twee in de vierde. “Het is moeilijk uit te leggen, ik probeerde te overleven”, keek de Pool terug.

Daniil Medvedev pikte de draad weer op na zijn verloren finale in Indian Wells. De Rus, die door die nederlaag tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz een serie van negentien overwinningen op rij zag afgebroken, versloeg na een bye in de eerste ronde de Spaanse gravelspecialist Roberto Carballés Baena in ruim een uur: 6-1 6-2.

De Belarussische Viktoria Azarenka gaat het toernooi in Miami niet voor een vierde keer winnen. De Poolse Magda Linette was in de derde ronde in drie sets te sterk: 7-6 (3) 2-6 6-4. De 33-jarige Azarenka won de titel op het hardcourt in Florida voor het eerst in 2009 (in een finale tegen Serena Williams) en was er daarna ook de beste in 2011 en 2016.