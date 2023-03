Wereldkampioenen stranden opmars beachduo Boermans/De Groot

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Tepic. De olympisch en wereldkampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen waren in twee sets (21-12 21-16) te sterk voor de Nederlanders, die zich via de kwalificaties hadden geplaatst voor het hoofdtoernooi.

In de strijd om het brons nemen Boermans en De Groot het zondag op tegen Nils Ehlers en Clemens Wickler uit Duitsland. Zij waren verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlanders Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in de kwartfinales: 22-20 23-21.

Mol en Sørum verloren dit jaar nog geen wedstrijd. In de finale treffen zij opnieuw de Zweden David Ahman en Jonatan Hellvig, die voor de derde keer op rij in de finale staan van een Elite 16-toernooi. De voorgaande twee keer waren de Noren te sterk.

Boermans en De Groot hadden in de kwartfinales in drie sets gewonnen van de Italianen Samuele Cottafava en Paolo Nicolai.