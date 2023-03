Samenwerking Haase en Middelkoop eindigt in tweede ronde Miami

De samenwerking tussen de tennissers Robin Haase en Matwé Middelkoop is zondag in Miami ten einde gekomen. Het Nederlandse dubbelduo verloor in de tweede ronde van het masterstoernooi via een matchtiebreak van de Duitser Kevin Krawietz en de Fransman Fabrice Martin: 6-7 (8) 7-6 (4) 10-7. Haase en Middelkoop hadden voor de partij al aangekondigd uit elkaar te gaan.

“Het is anders gelopen dan we hadden gehoopt”, zei Haase tegen het AD. “Dat komt door meerdere dingen, maar het belangrijkste is dat we een andere visie hadden op het spel en het spelen met elkaar.”

Haase (35) en Middelkoop (39) vormden na eerdere incidentele samenwerkingen sinds november een vast duo met ambities richting Olympische Spelen van Parijs 2024. Vorige maand wonnen ze het ATP-toernooi van Montpellier. “We hebben het heel erg geprobeerd te laten slagen, in plaats van dat het automatisch ging. Dat maakte het lastig”, zegt Haase, die net als Middelkoop op zoek gaat naar een nieuwe partner.