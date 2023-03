IOC-baas Bach ziet geen probleem in Russische sportdeelname

Volgens de hoogste sportbaas Thomas Bach levert deelname van sporters uit Rusland en Belarus geen problemen op. “Het werkt”, zei de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité bij het begin van een driedaagse vergadersessie van het IOC in Lausanne waar het heikele onderwerp op de agenda staat.

Als het aan de IOC-baas ligt kunnen Russen en Belarussen onder voorwaarden terugkeren in internationale competities, zeker omdat in tal van sporten de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 is begonnen. Maar de oorlog in Oekraïne zorgt voor weerstand tegen dat standpunt. “Deelname van sporters met een Russisch of Belarussisch paspoort in internationale competities werkt”, hield Bach de aanwezige bestuurders voor. “We zien het bijna elke dag in een aantal sporten, met name in tennis, wielrennen en sommige tafeltennistoernooien. We zien het in Europa, in de Verenigde Staten en op andere continenten. Nergens hebben zich incidenten voorgedaan.”

Russen en Belarussen komen in sommige sporten uit onder neutrale vlag, dat leidde onder meer bij tennis soms tot boze reacties van andere sporters. “Maar de regeringen van de landen waar gesport wordt verstrekken visa op een enkele uitzondering na. In andere gevallen worden werkvergunningen geregeld”,zei Bach over de sportdeelname van Russen.

Een aantal landen boycotte de WK boksen voor vrouwen uit protest tegen de aanwezigheid van sporters uit Rusland en Belarus, terwijl een grote groep schermers Bach in een brief heeft opgeroepen vast te houden aan de ban. Maar de Duitser blijf erbij dat politiek geen invloed moet hebben op sport en dat atleten niet gestraft moeten worden op basis van hun paspoort. “We zullen niet in staat zijn een oplossing te vinden die iedereen tot tevredenheid stemt. Daar moeten we mee leven”, sloot hij af.