IOC roept sportbonden op om Russen en Belarussen toe te laten

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) roept sportbonden op om Russen en Belarussen weer te laten meedoen aan internationale competities. Het gaat dan alleen om individuele sporten. In teamsporten zijn Rusland en Belarus sowieso niet welkom.

Het IOC nam vorig jaar maatregelen tegen Rusland en bondgenoot Belarus nadat Russische militairen Oekraïne waren binnengevallen. De twee landen mogen geen internationale sportevenementen huisvesten en Russische en Belarussische sporters mogen alleen onder neutrale vlag in actie komen. Een groot aantal internationale sportbonden besloot echter om atleten uit die landen helemaal niet toe te laten. In sommige sporten, zoals tennis, zijn ze onder neutrale vlag wel welkom.

Het bestuur van het IOC vergaderde dinsdag in Lausanne over de kwestie. Voorzitter Thomas Bach zei dat het IOC voorlopig geen beslissing neemt over de mogelijke deelname van Rusland en Belarus aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs, maar hij riep de internationale bonden wel op om individuele sporters uit de twee landen weer overal toe te laten. Voorwaarde is dat dit gebeurt onder neutrale vlag en zonder andere uitingen van Rusland en Belarus. Zo worden nergens de volksliederen van beide landen gespeeld. Atleten die de oorlog openlijk steunen, zijn niet welkom. Dat geldt ook voor sporters die in dienst zijn bij het leger of veiligheidsdiensten.

Het IOC benadrukt dat het om een aanbeveling gaat. Internationale federaties kunnen zelf beslissen om Russen en Belarussen toch te weren.