IOC schuift besluit over deelname Russen aan Spelen voor zich uit

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) schuift een beslissing over de deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Olympische Spelen voor zich uit. Voorzitter Thomas Bach zei na een bestuursvergadering van het IOC in Lausanne dat de sancties tegen beide landen voorlopig van kracht blijven.

“We hebben het vandaag niet gehad over de mogelijke deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Spelen van Parijs 2024”, zei Bach. “Het IOC behoudt zich het recht voor om daar op een geschikt moment over te beslissen.” De IOC-voorzitter benadrukte dat sporters uit de twee landen nog steeds geweerd zouden kunnen worden in Parijs als ze wel hebben voldaan aan de internationale kwalificatie-eisen.

Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, begin vorig jaar, legde het IOC sancties op aan Rusland en bondgenoot Belarus. Zo mogen beide landen geen internationale sportevenementen huisvesten. Russische en Belarussische sporters mogen alleen onder neutrale vlag meedoen aan internationale sportevenementen. Het IOC onderzoekt of dat ook kan gelden tijdens de Spelen van volgend jaar in Parijs en de Winterspelen van 2026 in Italië.